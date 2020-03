EssilorLuxottica abandonne ses prévisions financières pour 2020

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le spécialiste de l'optique EssilorLuxottica a annoncé vendredi l'abandon de ses prévisions financières en raison de l'impact de la crise du coronavirus sur son activité.

"En janvier et février, le groupe a enregistré une croissance solide, en ligne avec ses objectifs annuels. L'activité a commencé à se détériorer en mars, au fur et à mesure du déplacement de l’impact du virus, initialement centré sur la Chine, vers des régions entières d’Europe et d’Amérique du Nord", a expliqué le groupe dans un communiqué.

"Au cours du deuxième trimestre, le groupe s'attend à ce que le chiffre d'affaires poursuive son ralentissement, avec un impact significatif sur la rentabilité", a-t-il ajouté.

EssilorLuxottica a fermé tous ses sites industriels en France et suspendu temporairement l'activité en Italie. Le groupe indique assurer la continuité de sa production grâce à son réseau mondial d'usines, notamment les usines en Chine dont le fonctionnement est revenu à la normale.

"Assurer la production n'est pas un problème", a déclaré Hubert Sagnières, vice-Président-Directeur Général délégué d'EssilorLuxottica sur BFM Business.

"Nous avons la chance d'avoir une situation de cash très saine, nous ne sommes pas inquiets, puisqu'on a démarré avec à peu près 6 milliards et la possibilité de pouvoir tirer sur encore 4 milliards", a-t-il dit, ajoutant qu'aucune décision n'avait été prise encore sur le maintien du dividende.

