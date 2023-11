Espagne : Vaste manifestation à Madrid contre le projet d'amnistie

MADRID, 18 novembre (Reuters) - Des dizaines de milliers de personnes brandissant le drapeau espagnol ont défilé samedi dans les rues de Madrid pour dénoncer le projet de loi d'amnistie accepté par le président du gouvernement socialiste Pedro Sanchez en échange du soutien des séparatistes catalans au Parlement. Le chef du PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) a été reconduit jeudi pour un nouveau mandat de quatre ans à la tête de l'exécutif après avoir promis une loi d'amnistie de quelque 400 personnes condamnées après le référendum d'auto-détermination et la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, militants séparatistes ou policiers jugés pour des affrontements avec les activistes. Les manifestants, au nombre de 170.000 selon les organisateurs, ont marché aux cris de "Sanchez traître" ou "L'Espagne n'est pas à vendre" à l'appel de groupes de la société civile. Le chef du Parti populaire (conservateur) Alberto Nunez Feijoo et celui de Vox (extrême droite) Santiago Abascal figuraient dans le cortège. Depuis l'annonce de l'accord d'amnistie il y a deux semaines, des protestataires, parmi lesquels des groupes néo-nazis, manifestent quotidiennement devant le siège du PSOE à Madrid. (Raul Cadenas, Susana Vera, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)