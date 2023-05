Espagne : Sanchez convoque des élections anticipées en juillet

MADRID (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé lundi la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives anticipées le 23 juillet après un revers des socialistes dans des scrutins régionaux dimanche. "J'ai pris la décision en regardant les résultats des élections d'hier (dimanche)", a-t-il déclaré, dans une allocution télévisée à la nation. Le Parti socialiste (PSOE) au pouvoir, dont est issu Pedro Sanchez, a été largement battu dimanche lors d'élections organisées dans 12 régions, tandis que le Parti populaire (PP, droite) et le parti d'extrême droite Vox ont réalisé de bons scores. "Même si les élections d'hier ont une portée locale et régionale, le sens du vote véhicule un message qui va au-delà. C'est la raison pour laquelle, en tant que chef du gouvernement et secrétaire général du PSOE, j'en assume personnellement les résultats", a déclaré Pedro Sanchez (Reportage David Latona, Inti Landauro et Belen Carreno; version française Claude Chendjou)