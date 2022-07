Espagne: Saisie de drones sous-marins pour transporter de la drogue

MADRID (Reuters) - La police espagnole a pour la première fois saisi des drones sous-marins utilisés par les trafiquants de drogue pour expédier des stupéfiants en Espagne par le détroit de Gibraltar, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur.

Trois drones, dont un fabriqué à partir d'une planche de surf, ont été découverts avec six grands drones aériens dans plusieurs entrepôts près de la ville portuaire de Cadix, a déclaré Juan Antonio Siloleo, chef de la brigade centrale des stupéfiants, à Cadix.

Ces engins étaient conçus pour parcourir 30 km sous l'eau en transportant jusqu'à 200 kg de marijuana et de haschisch.

"La navigation de ces appareils se faisait à distance via le GPS, afin qu'une personne ou un membre de l'organisation puisse vérifier l'emplacement à tout moment et ensuite organiser l'accostage depuis son domicile avec une tablette et le logiciel adéquat", a déclaré Juan Antonio Siloleo.

L'enquête a duré 14 mois et a permis à la police de saisir plus de 150 kg de haschisch et de marijuana, 157.000 euros en espèces et d'arrêter huit personnes à Ceuta, enclave espagnole sur la côte nord du Maroc, et dans les villes de Cadix et Malaga, dans le sud de l'Espagne.

La police a également découvert des voitures avec des caches pour transporter la drogue vers le nord de l'Europe, jusqu'au Danemark.

