Espagne: Podemos veut s'allier à Sumar en vue des législatives

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le parti de gauche espagnol Podemos fera alliance avec le parti de la ministre du Travail Yolanda Diaz (Sumar) en vue des élections législatives du 23 juillet en Espagne, a annoncé vendredi la secrétaire générale de Podemos. "Nous nous présenterons avec Sumar, la déision a été prise", a déclaré Ione Belarra. Podemos, partenaire du PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) du président du gouvernement Pedro Sanchez dans la coalition sortante, a perdu du terrain lors des élections régionales et municipales du 28 mai. Ione Belarra a précisé que les deux partis avaient encore des désaccords à régler, notamment le fait que Sumar s'oppose à la candidature de l'actuelle ministre de l'Egalité de Podemos, Irene Montero. Ione Belarra a averti que Podemos n'accepterait aucun veto contre "une camarade qui a fait avancer plus que personne auparavant la transformation féministe". Irene Montero a été la cible de critiques pour sa loi "seul un oui est un oui" contre les violences sexuelles qui a abouti, par une faille dans le dispositif législatif, à réduire des peines infligées à des auteurs de crimes sexuels. (Reportage Inti Landauro, version française Nathan Vifflin, édité par Jean-Stéphane Brosse)