Espagne: Plus de 500 migrants secourus au large des îles Canaries

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Plus de 500 migrants ont été secourus dans l'océan Atlantique au large des îles Canaries, ont annoncé samedi les garde-côtes espagnoles, alors que le nombre de personnes arrivées sur l'archipel se rapproche du record absolu enregistré en 2006. Les garde-côtes ont aussi annoncé avoir trouvé deux corps inanimés parmi les personnes secourues au large d'El Hierro, la plus petite et occidentale des îles Canaries. Deux autres personnes sont décédées par la suite à l'hôpital, a déclaré la garde civile espagnole. Le nombre de migrants s'est multiplié depuis septembre à l'heure où les conditions météorologiques sont jugées plus clémentes pour tenter la traversée périlleuse de la mer Méditerranée depuis l'Afrique. Au total, 30.705 migrants ont rallié les îles Canaries depuis le début de l'année, a annoncé jeudi le ministère espagnol de l'Intérieur, soit une hausse de 111% par rapport à la même période l'an dernier. En 2006, 31.678 migrants avaient rejoint l'archipel, un record absolu à une période où les autres routes maritimes vers l'Europe étaient bloquées. Situées à une centaine de kilomètres des côtes africaines, les îles Canaries sont la principale destination des migrants venus du Sénégal notamment. (Reportage de Graham Keeley; version française Zhifan Liu)