Espagne : Pedro Sanchez promet une loi sur le solaire et l'éolien

Espagne : Pedro Sanchez promet une loi sur le solaire et l'éolien













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a promis vendredi une loi permettant aux habitants de décider de l'emplacement des parcs solaires et éoliens dans leur région si son parti, le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), remporte les élections législatives du 23 juillet. De nombreux projets de parcs photovoltaïques et de parcs éoliens dans le pays sont retardés par les protestations des riverains, et le sujet fait l'objet de vifs débats dans le cadre de la campagne électorale. "Nous adopterons une loi qui impliquera les résidents locaux dans le choix de l'emplacement des parcs photovoltaïques et éoliens, leur permettant de participer directement à la copropriété jusqu'à 10% des bénéfices qu'ils génèrent", a déclaré Pedro Sanchez lors d'un événement organisé par le PSOE à Madrid, au cours duquel il a présenté le programme de son parti. Le Parti populaire (conservateur), actuellement dans l'opposition et en tête des sondages d'opinion, entend quand à lui taxer les projets d'énergie renouvelable afin de payer les coûts administratifs qui y sont liés. En septembre 2022, les maires de 70 villes du sud de l'Andalousie ont signé une lettre demandant au gouvernement régional d'accroître la transparence et d'améliorer la planification des projets d'énergie renouvelable, affirmant que la prolifération des panneaux solaires et des éoliennes modifiait le paysage rural. Des manifestations ont également eu lieu cette année contre de grands parcs éoliens terrestres et marins en Galice, dans le nord-ouest du pays, et des organisations de défense de l'environnement ont contesté juridiquement des projets d'énergie renouvelable dans toute l'Espagne, arguant qu'ils mettaient en péril la biodiversité locale. (Reportage David Latona, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)