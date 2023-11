Espagne : Pedro Sanchez devrait maintenir ses principaux ministres au gouvernement, selon des sources

MADRID (Reuters) - Pedro Sanchez, qui a été investi la semaine dernière par le Parlement pour un nouveau mandat à la tête du gouvernement espagnol, devrait maintenir à leurs postes les principaux ministres, ont rapporté lundi des sources à Reuters, alors que la composition du nouveau gouvernement doit être dévoilée plus tard dans la journée. La ministre de l'Energie Teresa Ribera, celle du Budget Maria Jesus Montero, du Travail Yolanda Diaz et leur homologue des Affaires étrangères Jose Manuel Albares, devraient conserver leurs portefeuilles, ont indiqué les sources. La ministre de l'Economie Nadia Calvino, favorite dans la course à la présidence de la Banque européenne d'investissement, devrait aussi rester en poste selon la radio Cadena SER et le quotidien El Pais. La chaîne de télévision TVE a pour sa part rapporté que le chef du parti socialiste catalan, Jordi Hereu, serait nommé ministre de l'Industrie. Le nouveau gouvernement de Pedro Sanchez devrait être composé à nouveau de 22 ministères, dont cinq ont été proposés à l'alliance de gauche Sumar, selon SER, El Pais et TVE. Un porte-parole du gouvernement n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Après quatre mois d'impasse politique consécutive aux élections législatives du 23 juillet dernier, Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 2018, a été investi d'un nouveau mandat grâce au soutien des élus de Sumar ainsi que des partis Junts per Catalunya et Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, Gauche républicaine de Catalogne) en échange d'une proposition controversée d'amnistie des séparatistes catalans. Samedi, des dizaines de milliers de personnes brandissant le drapeau espagnol ont défilé dans les rues de Madrid pour dénoncer ce projet de loi d'amnistie. (Reportage Belen Carreno et Inti Landauro, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)