Espagne : Pedro Sanchez d'accord pour s'allier sur sa gauche

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Une alliance entre le Parti socialiste espagnol (PSOE) et Sumar, la principale formation de la gauche radicale, aurait un impact "plus que positif" sur les chances de la gauche de se maintenir au pouvoir, a déclaré samedi le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. L'organisation Podemos, membre de la coalition actuellement au pouvoir à Madrid, a annoncé vendredi qu'il allait s'allier avec Sumar et une série de partis régionaux pour les élections prévues le 23 juillet. Ces législatives anticipées ont été convoquées par Pedro Sanchez après le résultat catastrophique enregistré par la gauche lors des élections locales du mois dernier. (Graham Keeley;version française Nicolas Delame)