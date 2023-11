Espagne : Pedro Sanchez briguera un nouveau mandat de président du gouvernement jeudi

MADRID (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol par intérim Pedro Sanchez tentera d'obtenir un nouveau mandat lors d'un vote parlementaire jeudi, a déclaré lundi la présidente de la chambre basse Francina Armengol. Le vote interviendra après un débat parlementaire, qui débutera à midi mercredi, a-t-elle déclaré aux journalistes. Pedro Sanchez semble assuré de remporter un nouveau mandat avec la majorité absolue parmi les 350 membres de l'assemblée. Il a obtenu le soutien décisif de deux petits partis régionaux, le parti indépendantiste catalan Junts et l'ERC, en échange d'une loi controversée amnistiant les personnes poursuivies pour la tentative de séparation de la Catalogne de l'Espagne en 2017. La perspective de l'amnistie a fait descendre des milliers d'opposants dans les rues dimanche. Après les élections non concluantes du 23 juillet, le parti socialiste de Pedro Sanchez a passé des semaines à négocier avec les petits partis, dont la plupart l'avaient soutenu en 2020 pour son précédent mandat. Pedro Sanchez s'est également assuré le soutien de l'alliance d'extrême gauche Sumar, mouvement politique créé cette année et qui doit rejoindre la coalition, des partis basques PNV et EH Bildu, du parti galicien de gauche BNG et de la coalition régionaliste des Canaries. Avec ces soutiens, Pedro Sanchez devrait recueillir 179 voix pour et 171 contre sa candidature au poste de président du gouvernement. L'opposition est en effet composée de 137 députés du Parti populaire conservateur, des 33 du parti d'extrême droite Vox et un élu de l'Union du Peuple Navarrais (UPN). (Reportage Inti Landauro ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)