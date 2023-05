Espagne : Les socialistes battus par les conservateurs dans des scrutins régionaux

par Belén Carreño et Jessica Jones MADRID (Reuters) - Le Parti socialiste (PSOE) au pouvoir en Espagne a subi dimanche des revers face aux conservateurs lors d'élections organisées dans 12 régions, finissant en tête dans seulement trois d'entre elles, selon les résultats communiqués après dépouillement de 95% des suffrages. Ces scrutins mettent en exergue la vulnérabilité des socialistes du chef du gouvernement Pedro Sanchez en amont des élections législatives prévues en fin d'année et, à l'inverse, donnent de l'élan au Parti populaire (PP, droite) dirigé depuis avril 2022 par Alberto Nuñez Feijoo. "La carte électorale change complètement et stimule les chances d'Alberto Nuñez Feijoo", a commenté Ignacio Jurado, professeur en science politique à l'université Carlos III. Parmi les 12 régions où un scrutin se tenait dimanche, neuf devraient revenir au PP, qui bénéficie du soutien informel ou a formé des alliances avec le parti d'extrême droite Vox. Les socialistes devraient garder la main sur trois régions seulement, avec des marges étroites. Hormis à Madrid, où la présidente de région Isabel Diaz Ayuso, issue du PP, devrait être réélue avec une large majorité, les résultats s'annonçaient serrés et illustraient un retour à une lutte bipartisane, après une décennie marquée par l'impact de petits partis comme Podemos et Ciudadanos. Les principaux revers du PSOE se sont produits à Valence et dans son fief d'Estrémadure, dans le sud-ouest du pays. S'exprimant lors d'une conférence de presse, la porte-parole du PSOE, Pilar Alegria, a déclaré que les résultats n'étaient pas ceux espérés. (Reportage Jessica Jones et Belen Carreno; version française Jean Terzian)