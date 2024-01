Espagne: Les députés refusent d'accorder l'amnistie aux séparatistes catalan

Espagne: Les députés refusent d'accorder l'amnistie aux séparatistes catalan













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le Congrès des députés, la chambre basse du Parlement espagnol, a rejeté mardi un texte qui proposait d'accorder l'amnistie aux dirigeants séparatistes catalans condamnés pour avoir organisé en 2017 un référendum d'auto-détermination. Le texte a notamment été rejeté par la formation indépendantiste catalane Junts per Catalunya, qui exigeait que l'amnistie concerne notamment les personnes visées par des chefs d'accusation de terrorisme - comme le sont certains de ses dirigeants. Le texte doit être renvoyé en commission avant de revenir éventuellement devant le Congrès des députés. Le socialiste Pedro Sanchez, chef du gouvernement depuis 2018, a conclu à l'automne dernier un accord avec les séparatistes catalans afin de se maintenir au pouvoir, en contrepartie de l'adoption de cette loi d'amnistie qui suscite une intense controverse en Espagne. (Reportage Joan Faus; version française Nicolas Delame)