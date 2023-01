Espagne : Le suspect des attaques de deux églises a été identifié

MADRID, 26 janvier (Reuters) - Le suspect des deux attaques à la machette commises dans deux églises en Espagne, lors desquelles un ecclésiastique a été tué et un autre grièvement blessé, est un Marocain de 25 ans en instance d'expulsion, a déclaré la police jeudi.

Le suspect a été arrêté mercredi soir après qu'un homme armé d'une machette a attaqué plusieurs personnes dans les églises de San Isidro et Nuestra Señora de La Palma, dans la ville portuaire d'Algeciras.

Il doit être transféré à Madrid cee jeudi pour comparaître devant un juge de la Haute cour pour répondre d'accusations de terrorisme ont déclaré les porte-parole de la police et du parquet.

Une source policière a démenti les informations des médias locaux selon lesquelles le suspect avait fait l'objet de mesures de surveillance par les services de sécurité.

Il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'aucune condamnation liée au terrorisme, a déclaré la source, qui a refusé d'être identifiée en raison du caractère sensible de l'affaire.

L'attaque a entraîné la mort de Diego Valencia, sacristain de l'église Nuestra Señora de La Palma, ont indiqué la police et des groupes religieux.

Un deuxième homme, le prêtre de l'église de San Isidro, Antonio Rodriguez, a été opéré la nuit dernière et serait dans un état stable, a déclaré le maire de la ville sur une chaîne de télévision locale. (Reportage Inti Landauro, Aislinn Laing et Emma Pinedo ; rédigé par Aislinn Laing et Charlie Devereux ; version française Augustin Turpin)