Espagne : Le personnel de cabine de Ryanair va faire grève pendant six jours

MADRID (Reuters) - Le personnel de cabine espagnol de la compagnie aérienne low-cost Ryanair se mettra en grève pendant six jours fin juin et début juillet, ont annoncé lundi les principaux syndicats de la société.

Le personnel va débrayer les 24, 25, 26 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet, pour dénoncer les conditions de travail et les salaires, a indiqué le syndicat USO.

"Nous devons reprendre la mobilisation pour que la réalité de notre situation soit connue et que Ryanair soit contraint de respecter la base des lois sur le travail", a déclaré Lidia Arasanz, secrétaire générale de la section Ryanair de l'USO.

Le personnel de Ryanair a également annoncé des grèves dans d'autres pays européens tels que la Belgique et l'Italie.

La plupart des restrictions de voyage liées au COVID-19 ayant été levées dans de nombreux pays au cours des derniers mois, la demande de voyages estivaux a rebondi, forçant les compagnies aériennes et les exploitants d'aéroports à proposer des conditions de travail attrayantes pour embaucher du personnel et gérer le flux de passagers.

(Reportage Christina Thyjaer,version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)