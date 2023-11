Espagne : Le parti nationaliste basque annonce son soutien à un nouveau gouvernement Sanchez

MADRID, 10 novembre (Reuters) - Le parti nationaliste basque PNV a annoncé vendredi un accord pour soutenir la formation d'un nouveau gouvernement en Espagne dirigé par Pedro Sanchez, un processus qui a suscité des vives protestations des opposants en raison de la possible amnistie accordée aux séparatistes catalans. L'accord conclu avec le PNV, ainsi que celui annoncé jeudi avec la formation indépendantiste catalane Junts per Catalunya, permettrait à Sanchez d'obtenir la majorité absolue au Parlement lors du vote qui doit avoir lieu dès la semaine prochaine. "Nous avons réussi à obtenir une majorité qui permettra l'investiture de Pedro Sanchez et, par conséquent, nous aurons quatre ans de gouvernement qui parlera de ce qui est vraiment important pour le peuple", a déclaré le ministre par intérim des relations avec le Parlement, Felix Bolanos, dans une interview accordée à la station de radio Cadena Ser. "Nous avons des positions très éloignées et différentes, mais cet accord signifie que nous faisons de notre mieux pour nous comprendre. L'Espagne et la Catalogne le méritent", a-t-il ajouté. Les élections législatives du 23 juillet n'ont donné de majorité absolue à aucune formation politique, et Pedro Sanchez a passé des semaines à négocier pour obtenir une majorité, en particulier avec l'alliance de gauche Sumar et les groupes nationalistes catalans et basques, dont la plupart avait déjà soutenu le précédent mandat du dirigeant socialiste au début de 2020. L'accord le plus polémique a été celui conclu jeudi avec Junts, la formation de Carles Puigdemont, qui comprend l'adoption d'une loi accordant l'amnistie aux militants et responsables politiques impliqués dans le référendum sur l'indépendance de la Catalogne de 2017, illégal aux yeux de Madrid. La possible amnistie est vivement dénoncée par l'opposition conservatrice qui a organisé de grandes manifestations de protestation et accuse Sanchez de mettre en péril l'État de droit en Espagne pour son propre intérêt politique. L'ambiance dans le pays est devenue de plus en plus fébrile, des manifestants s'affrontant chaque soir avec la police devant le siège du parti socialiste à Madrid. Selon les autorités, 24 personnes ont été arrêtées et sept officiers de police ont été légèrement blessés jeudi soir alors que la police tentait de disperser les manifestants. (Reportage de Belen Carreno, Emma Pinedo et Inti Landauro, Diana Mandia pour la version française, édité par Blandine Hénault)