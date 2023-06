Espagne : Le parti d'extrême-droite Vox va interdire le drapeau LGBT dans la ville de Naguera

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le parti d'extrême-droite, Vox, a annoncé lundi qu'il allait interdire le drapeau LGBT sur les façades des bâtiments publics de la ville espagnole de Naguera, après de récentes élections locales. Vox a remporté la plupart des votes à Naguera, commune de 6.000 habitants située à près de 30 kilomètres au nord de Valence, sans atteindre la majorité absolue. Son dirigeant, Ivan Exposito, a dû nouer une alliance avec le Parti populaire (PP), traditionnel parti conservateur, pour devenir maire. L'accord entre les deux parties a été publié lundi sur la page Facebook de la section locale du parti Vox, où une liste de décisions politiques à appliquer pendant les quatre prochaines années de la mandature a été publiée. Le quinzième point interdit d'afficher le drapeau arc-en-ciel sur les bâtiments publics. La liste contient également des promesses de réduction d'impôts et de bureaucratie, un gel des fonds alloués aux organisations séparatistes ou pro-catalanes et une décision de renommer les campagnes contre les violences sexistes en "campagnes contre toutes les violences". Cet accord entre le Parti Populaire et Vox à Naguera, ainsi que des alliances similaires à travers le pays, souligne un virage à droite du PP sur des sujets sociétaux tels que les droits LGBT, le féminisme, l'immigration ou encore le régionalisme. Autant de thèmes chers à Vox alors que l'Espagne va organiser une élection générale anticipée le 23 juillet. Le Parti socialiste, qui est arrivé deuxième à Naguera, a protesté contre cette mesure en affichant un drapeau arc-en-ciel en photo de profil sur Twitter, et a appelé les habitants de la ville à accrocher le drapeau à leurs fenêtres, balcons et terrasses. (Reportage par Inti Landauro; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)