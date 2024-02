Espagne : Le Parti conservateur reste majoritaire en Galice

Espagne : Le Parti conservateur reste majoritaire en Galice













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le Parti populaire (PP), parti d'opposition conservateur, a conservé la majorité absolue dans son fief de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, à l'issue des élections régionales organisées dimanche. D'après la commission électorale, après dépouillement de 98% des bulletins, le PP est crédité de 40 des 75 sièges de l'Assemblée régionale. Il devance le Bloc nationaliste galicien, qui obtient 25 sièges, et le Parti socialiste, avec neuf sièges. Le PP a dirigé la Galice ces 35 dernières années, sauf pendant quatre ans, et son chef de file, Alberto Nuñez Feijoo, a gouverné la communauté autonome de Galice durant 13 ans. Avec ce résultat, Alberto Nuñez Feijoo conforte son statut de principal opposant au chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez. (Reportage Graham Keeley et Inti Landauro; version française Kate Entringer et Elizabeth Pineau, édité par Jean Terzian)