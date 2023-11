Espagne : Le parti catalan Junts s'engage à soutenir un nouveau gouvernement Sanchez

MADRID (Reuters) - Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et Junts per Catalunya ont annoncé jeudi un accord prévoyant que les élus du parti indépendantiste catalan soutiendront au Parlement la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par Pedro Sanchez en échange d'une loi d'amnistie pour les séparatistes. Pedro Sanchez brigue un nouveau mandat de président du gouvernement depuis les élections législatives de juillet, qui n'ont donné de majorité absolue à aucune formation politique, et l'échec des conservateurs, arrivés en tête du scrutin, à rassembler une coalition gouvernementale. Le dirigeant socialiste, chef du gouvernement depuis 2018, a conclu le mois dernier un accord avec l'alliance de gauche Sumar mais il a besoin du soutien des sept élus du parti Junts per Catalunya de Carles Puigdemont et de celui d'autres petits partis pour s'assurer d'une majorité au Parlement. Le vote d'investiture pourrait être organisé dès la semaine prochaine. Lors des négociations avec le PSOE, Junts per Catalunya a déclaré qu'il apporterait le soutien de ses sept élus à Pedro Sanchez en échange d'une loi d'amnistie qui pourrait bénéficier à 1.400 militants et responsables politiques impliqués dans le référendum sur l'indépendance de la Catalogne de 2017, illégal aux yeux de Madrid. Le numéro trois du PSOE Santos Cerdan, qui a participé aux négociations, a précisé à la presse que le projet d'amnistie concernerait les militants impliqués dans les initiatives en faveur de l'indépendance catalane entre 2012 et 2023. Ce serait aux juges de désigner spécifiquement les personnes pour lesquelles s'appliquerait cette amnistie, a-t-il dit. "Ce n'est pas un accord pour l'investiture, mais un accord pour une législature de quatre années", a assuré Santos Cerdan. Le PSOE a également signé le 2 novembre dernier un accord avec un autre parti séparatiste catalan, la Gauche républicaine de Catalogne (ERC). La possible amnistie de militants indépendantistes est vivement dénoncée par l'opposition conservatrice qui a organisé de grandes manifestations de protestation. Réagissant à l'annonce de jeudi, la porte-parole du Parti populaire (PP, conservateur), Cuca Gamarra, a dénoncé un "accord honteux et humiliant". "J'ai peur que nous devenions une dictature", a quant à elle affirmé la présidente (PP) de la communauté de Madrid, Isabel Ayuso. Mercredi, le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, a adressé une lettre au gouvernement espagnol lui demandant davantage des précisions sur les contours d'une loi d'amnistie en négociation. "De graves préoccupations se sont exprimées concernant les discussions en cours sur la possible adoption d'une loi d'amnistie", a-t-il écrit dans ce courrier adressé au ministre de la Présidence espagnole, Felix Bolanos. "Même s'il n'existe pour le moment aucune proposition formelle, c'est devenu un sujet d'importance considérable dans le débat public et la Commission a été contactée à ce sujet, notamment par un grand nombre de citoyens", a-t-il expliqué. "Si une loi d'amnistie venait à être déposée (au Parlement), soyez assuré que nous vous expliquerions tous les détails d'un tel projet, ainsi que la position de notre gouvernement", lui a répondu Felix Bolanos. (Belen Carreno, Joan Faus, David Latona, Graham Keeley, Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Nicolas Delame et Tangi Salaün)