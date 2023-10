Espagne : Le gouvernement table sur une croissance de 2,4% en 2023 et un ralentissement à 2% en 2024

MADRID (Reuters) - Le gouvernement espagnol a abaissé lundi sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour 2024 mais a relevé celle pour 2023, soulignant que l'économie s'est révélée plus "dynamique" que prévu depuis le début de l'année. Dans les nouvelles prévisions budgétaires adressées à la Commission européenne, l'Espagne table désormais sur une croissance du PIB de 2,4% en 2023, contre 2,1% précédemment, selon un communiqué publié par le ministère de l'Economie. "Avec le recul, la croissance en 2023 a dépassé toutes les prévisions que nous avions faites il y a un an", a déclaré lundi à la presse le vice-ministre de l'Economie par intérim, Gonzalo Garcia Andres. Il a souligné que la forte demande intérieure et les fonds versés par l'Union européenne dans le cadre du soutien à l'économie à la suite de la pandémie du COVID-19 avaient un impact positif. La croissance devrait toutefois ralentir l'an prochain, à 2%, en raison notamment des conflits géopolitiques dans le monde. La précédente prévision tablait sur une croissance du PIB de 2,4%. "Les hypothèses sont très prudentes", a déclaré Gonzalo Garcia Andres. "Elles reflètent un scénario marqué par de la volatilité et les pressions sur les prix de l'énergie", a-t-il ajouté. Ces nouvelles prévisions ne prennent en compte que les mesures gouvernementales actuelles décidées dans le cadre du budget, a-t-il noté. Depuis les élections législatives de juillet, dont le résultat n'a pas permis de dégager une majorité claire, l'Espagne est dirigée par un gouvernement intérimaire qui ne peut pas voter un nouveau le budget. Le président du gouvernement sortant, Pedro Sanchez, cherche à obtenir un second mandat lors d'un vote parlementaire prévu fin novembre et l'Espagne devra probablement reconduire l'actuel budget à partir de janvier sur une base mensuelle jusqu'à la confirmation d'un nouveau gouvernement. De nouvelles élections législatives restent en outre possibles. Le gouvernement a également actualisé ses prévisions concernant le ratio dette/PIB, qui devrait atteindre 108,1% à la fin de l'année, alors qu'il prévoyait jusqu'à présent un ratio "inférieur à 110%". En 2024, ce ratio pourrait revenir à 106,3 %. Les prévisions en matière de déficit budgétaire, sont elles, restées inchangées, à 3,9% du PIB pour 2023 et 3% pour 2024, montre le document du ministère. L'agence espagnole des statistiques a revu le mois dernier à la hausse la croissance enregistrée en 2021 et 2022 après avoir compilé des données définitives sur la période, ce qui a conduit le gouvernement à réduire son ratio dette sur PIB. La Banque d'Espagne, pour sa part, prévoit une croissance de 2,3%-2,5% cette année et de 1,8% en 2024, tandis que le Fonds monétaire international (FMI) a récemment relevé sa prévision de PIB pour 2023 de 0,2 point de pourcentage, à 2,5%. (Reportage Inti Landauro et Belen Carreno; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)