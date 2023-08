Espagne: Le chef des conservateurs choisi comme président-désigné du gouvernement

MADRID (Reuters) - Le roi Felipe d'Espagne a choisi mardi de présenter le chef de file du Parti populaire (PP, droite), Alberto Nunez Feijoo, au vote du Parlement pour le poste de président du gouvernement, a annoncé la "speaker" de la chambre basse, la socialiste Francina Armengol. Cette décision a été prise à l'issue de consultations avec des représentants des partis politiques ayant remporté des sièges lors des élections législatives du 23 juillet, lesquelles n'ont pas permis de dégager de vainqueur, afin de tenter de dégager un consensus sur l'identité du futur président du gouvernement. Le PP a fini en tête du scrutin, avec 137 sièges, un nombre toutefois insuffisant pour obtenir une majorité parlementaire. Les conservateurs disposent toutefois du soutien de 35 autres députés, dont certains issus du parti d'extrême droite Vox - soit au total 172 députés. Il faudra à Alberto Nunez Feijoo obtenir la confiance de 176 des 350 députés de la chambre basse pour être nommé chef du gouvernement, ou, sinon, disposer d'une majorité simple lors d'un second vote. S'il échoue lors des deux votes, le roi devra choisir un nouveau candidat. Le chef du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sanchez, a exprimé son intention de rassembler suffisamment de soutiens pour obtenir un nouveau mandat. Signal de la force du bloc de gauche, son parti est parvenu à faire élire la semaine dernière Francina Armengol à la tête de la chambre basse. De nouvelles élections seront organisées si aucun candidat n'obtient, dans les deux mois suivant le premier vote, la majorité pour le poste de chef du gouvernement. (Reportage Pietro Lombardi; version française Jean Terzian)