Espagne: Le bilan de l'incendie d'un immeuble à Valence s'élève à 10 morts

Crédit photo © Reuters

VALENCE (Reuters) - Le bilan de l'incendie dans un immeuble d'habitation survenu jeudi soir à Valence s'élève à dix morts, ont annoncé samedi les autorités espagnoles. Des témoins ont rapporté que le feu, attisé par des vents violents, s'était propagé à l'ensemble du bâtiment en à peine une demi-heure. Le sinistre s'est déclaré au quatrième étage de l'immeuble situé dans un quartier aisé de la troisième ville d'Espagne et s'est étendu à d'autres appartements, ont déclaré les services d'urgence sur X. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. (Reportage de Catarina Demony, Marco Trujillo; version française Zhifan Liu)