Espagne : La police saisit 8 tonnes de cocaïne dans le port d'Algésiras

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Les autorités espagnoles ont annoncé lundi la saisie dans le port d'Algésiras, dans le sud du pays, de huit tonnes de cocaïne en provenance du Suriname, cachée dans un conteneur qui ressemblait à un générateur. Cette saisie, l'une des plus importantes en Espagne, a été faite à l'intérieur d'une structure métallique conçue pour échapper à la détection des scanners. Malgré la dissimulation, les agents des douanes ont détecté une grande quantité de marchandises empilées dans le conteneur et l'ont ouvert de force. Les trafiquants de drogue avaient établi un itinéraire spécial pour rendre aussi difficile que possible la découverte du véritable contenu de la cargaison. Depuis le Suriname, la cargaison est passée par le Panama pour arriver au port d'Algésiras. Sa prochaine destination était Leixoes, au Portugal, d'où elle devait être transportée par la route vers l'Espagne. Selon les agents des douanes, trois personnes ont été arrêtées. (Reportage Emma Pinedo ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)