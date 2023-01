Espagne : La police arrête un homme suspecté dans l'affaire des lettres piégées

Madrid, 25 janvier (Reuters) - La police espagnole a arrêté mercredi un homme de 74 ans soupçonné d'être l'expéditeur de lettres piégées en novembre et décembre aux ambassades ukrainienne et américaine et à plusieurs institutions en Espagne, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

L'homme, un citoyen espagnol, a été arrêté dans la ville de Miranda de Ebro, dans le nord du pays, et les policiers fouillent toujours son domicile, a indiqué le ministère dans un communiqué, sans donner plus de détails.

Une personne avait été légèrement blessée par une lettre piégée à l'ambassade d'Ukraine à Madrid. Au total, six paquets contenant des explosifs ont été envoyés à des cibles telles que le Premier ministre Pedro Sanchez, des bureaux gouvernementaux, une agence satellite de l'Union européenne et l'ambassade des États-Unis entre le 24 novembre et le 2 décembre.

L'arrestation a eu lieu trois jours après que le New York Times a rapporté que les enquêteurs portaient leurs recherches ces dernières semaines sur le Mouvement impérial russe, un groupe radical qui a des liens avec des organisations espagnoles d'extrême droite. Il est aussi suspecté d'être lié aux services de renseignement russes. Les autorités espagnoles ont refusé de commenter l'information, tandis qu'une source judiciaire haut placée a nié avoir connaissance de cet angle d'enquête. (Reportage Inti Landauro et Belen Carreño ; version française Jean Rosset, édité par Blandine Hénault)