Espagne : La droite se lance dans une tentative d'investiture au Parlement

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le chef de file du Parti populaire (PP) de droite, Alberto Nuñez Feijoo, va tenter d'obtenir l'investiture du Parlement mardi afin de former un gouvernement, à la suite d'une élection législatives où aucun parti n'a obtenu de majorité absolue. Le PP, le principal parti d'opposition au gouvernement de coalition du président socialiste Pedro Sanchez, a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections de juillet, mais n'a pas réussi jusqu'à présent à réunir suffisamment de soutien pour obtenir une majorité parlementaire lui permettant de former un gouvernement, malgré l'appui du parti d'extrême droite Vox. Les débats ont commencé mardi à la chambre basse du parlement espagnol et un premier vote à la majorité absolue aura lieu mercredi. Si Alberto Nuñez Feijoo n'obtient pas les soutiens nécessaires, l'investiture fera l'objet d'un second vote vendredi, qui ne nécessitera qu'une majorité simple. Si, comme prévu, Alberto Nuñez Feijoo échoue, le président du gouvernement par intérim, Pedro Sanchez, disposera de deux mois à compter de mercredi pour présenter sa candidature avant que le parlement ne soit dissous et que de nouvelles élections ne soient convoquées. Dans son discours d'ouverture, Alberto Nuñez Feijoo a déclaré qu'il aurait pu conclure un accord avec les séparatistes catalans de Junts per Catalunya pour devenir président, mais qu'il n'était pas disposé à "payer le prix qu'ils exigent". "L'Espagne connaît une détérioration institutionnelle sans précédent", a-t-il dit. "Dans le projet que je suis venu vous présenter, il n'y a pas d'amnistie, pas d'autodétermination pour une partie de la nation". Junts per Catalunya, le parti de l'ancien dirigeant catalan en exil Carles Puigdemont, cherche à obtenir une amnistie pour les dirigeants et les militants indépendantistes impliqués dans la tentative de sécession de la Catalogne de l'Espagne en 2017. Avec le soutien de Vox (33 sièges) et des partis régionaux Union du peuple navarrais (1 siège) et Coalition canarienne (1 siège), le PP d'Alberto Nuñez Feijoo (137 sièges) dispose de 172 voix dans la chambre basse, soit quatre de moins que la majorité. D'autres petits partis ont refusé de prêter leurs voix a une investiture du dirigeant de droite, déclarant qu'ils ne voulaient pas faciliter une coalition avec un parti d'extrême droite. Le Parti socialiste (PSOE) pourra probablement compter sur 171 sièges avec le soutien de la coalition de gauche Sumar - dirigée par l'actuelle ministre du travail Yolanda Diaz-, du parti indépendantiste catalan Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), des indépendantiste basques EH Bildu, du parti nationaliste basque (PNV) et du bloc nationaliste galicien (BNG). Les sept voix des Junts suffiraient donc à donner une majorité à Pedro Sanchez. (Reportage Belén Carreño et Emma Pinedo ; rédigé par Charlie Devereux ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)