Espagne : La croissance du PIB accélère à 0,5% au T1

MADRID, 28 avril (Reuters) - La croissance de l'économie espagnole a accéléré à 0,5% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, selon des données officielles préliminaires parues vendredi. Le PIB de l'Espagne progresse de 3,8% au premier trimestre par rapport à la même période un an plus tôt. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse séquentielle de 0,3% du PIB et de 3% en rythme annuel. Le gouvernement espagnol table sur une croissance de 2,1% cette année tandis que la Banque d'Espagne vise une hausse de 1,6% du PIB en 2023. (Reportage Belén Carreño et Tiago Brandao; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)