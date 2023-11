Espagne : la chanteuse Shakira conclut un accord pour éviter la prison

BARCELONE, 20 novembre (Reuters) - La chanteuse colombienne Shakira a conclu lundi un accord avec la justice espagnole mettant fin aux poursuites à son encontre dans l'affaire concernant plus de 14,5 millions d'euros d'arriérés d'impôts dus entre 2012 et 2014. Dans le cadre de l'accord, le parquet espagnol a remplacé la peine de prison précédemment requise pour l'artiste par des amendes, a déclaré le juge lors de la première audience du procès. Le tribunal de Barcelone a ainsi imposé une amende de 7,3 millions d'euros à Shakira pour fraude fiscale dans le cadre de l'accord conclu. Le parquet avait initialement requis plus de huit ans de prison contre la chanteuse. (Reportage Joan Faus, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)