Espagne : L'inflation progresse à 2,6% sur un an en août

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les prix à la consommation en Espagne ont progressé à 2,6% sur un an en août, montrent les données publiées mercredi l'Institut national de la statistique (INE). Ce chiffre, qui traduit une réaccélération de l'inflation après une hausse de 2,3% en juillet, est conforme aux attentes des analystes interrogés par Reuters. L'inflation dite de base, qui exclut les prix des aliments frais et de l'énergie, jugés volatils, s'est en revanche établie à 6,1% en rythme annuel ce mois-ci, après 6,2% en juillet, selon les chiffres de l'INE. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation en Espagne a également progressé en août sur un an, à 2,4%, contre un consensus Reuters à 2,5%. En juillet, elle était ressortie à 2,1%. (Reportage Jakub Olesiuk; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)