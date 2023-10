Espagne : L'inflation espagnole stagne à 3,5% en octobre

MADRID (Reuters) - Le taux d'inflation en Espagne est resté stable à 3,5% en octobre sur un an, les prix de l'électricité compensant la baisse des prix des carburants et le ralentissement de la hausse des prix des aliments et des boissons non alcoolisées, montrent lundi les données préliminaires de l'Institut national de la statistique (INE). L'inflation de base, qui exclut les aliments frais et de l'énergie, s'est établie à 5,2% sur un an en octobre, contre 5,8% en septembre. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes est ressorti quant à lui à 3,5% en rythme annuel en octobre, contre 3,3% de septembre mais en deçà des attentes des analystes interrogés par Reuters, qui prévoyaient 3,7%. La publication des données préliminaires sur les prix à la consommation en Allemagne est attendue ce lundi à 12h00 GMT. Celle pour l'inflation dans la zone euro sera publiée mardi. (Reportage Tiago Brandao ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)