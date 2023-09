Espagne : L'inflation accélère en août avec la hausse des prix des carburants

MADRID, 12 septembre (Reuters) - Les prix à la consommation en Espagne ont augmenté de 2,6% en glissement annuel en août contre 2,3% en juillet, principalement en raison de la hausse des prix des carburants, selon les chiffres définitifs publiés mardi par l'Institut national de la statistique (INE). Ces données confirment l'estimation publiée par l'INE il y a deux semaines. La hausse des prix est principalement due à l'augmentation des prix des carburants et des lubrifiants par rapport à août 2022, tandis que la hausse de certains produits alimentaires tels que l'huile d'olive (52%) et le sucre (42%) a également contribué à la progression de l'indice, a déclaré l'INE. L'inflation de base, qui exclut les prix plus volatiles des aliments frais et de l'énergie, s'est établie à 6,1 % en août, contre 6,2 % en juillet. (Reportage Matteo Allievi, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)