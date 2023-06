Espagne : L'inflation à son niveau le plus bas depuis juillet 2021

MADRID (Reuters) - Les prix à la consommation en Espagne ont augmenté de 3,2% sur un an en mai, marquant un ralentissement par rapport à la hausse de 4,1% enregistrée en avril, montrent les données définitives publiées mardi par l'Institut national de la statistique (INE). Le chiffre de mai confirme à la fois l'estimation préliminaire publiée par l'INE il y a deux semaines et celle des analystes interrogés par Reuters. Le taux d'inflation sur un an n'avait pas été aussi bas depuis juillet 2021, lorsqu'il était de 2,9%. L'indice est resté inchangé d'un mois sur l'autre en mai. L'inflation alimentaire, à 12% sur un an, a poursuivi sa tendance à la baisse le mois dernier en raison du recul des prix des produits de base tels que le lait, le fromage, les oeufs et le poisson, a déclaré l'INE. La ministre de l'Economie, Nadia Calviño, a déclaré lundi que l'Espagne ne rétablirait pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les aliments de première nécessité, une mesure initialement approuvée jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'à ce que les niveaux de prix soient "plus appropriés". L'inflation de base, qui exclut les prix volatiles des aliments frais et de l'énergie, était de 6,1% sur un an en mai, en baisse par rapport à 6,6% en avril, a déclaré l'INE. La modération des prix des denrées alimentaires, du carburant et de l'électricité est à l'origine du ralentissement du taux d'inflation annuel depuis mars, a déclaré mardi le ministère de l'Economie dans un communiqué. L'inflation harmonisée aux normes européennes a été confirmée à 2,9% sur un an en mai, soit l'une des plus faibles de l'Union européenne. (Reportage Jakub Olesiuk, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)