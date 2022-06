Espagne : L'incendie en Andalousie est maîtrisé

BENAHAVIS, Espagne, 10 juin (Reuters) - Les pompiers sont parvenus à maîtriser le violent incendie qui a ravagé 3.500 hectares de forêts et de broussailles dans le sud de l'Espagne, a déclaré vendredi le ministre des Affaires parlementaires, Félix Bolanos.

Le feu s'était déclaré mercredi après-midi dans la commune de Pujerra, non loin de Malaga, dans la Sierra Bermeja, au nord de la Costa del Sol, et a entraîné l'évacuation de quelque 2.000 personnes de la ville de Benahavis.

"La bonne nouvelle est que l'incendie est stabilisé, qu'il n'affecte plus la population et que les habitants pourront rentrer chez eux dans les prochaines heures", a déclaré Félix Bolanos aux journalistes à Benahavis.

Des centaines de pompiers et plusieurs avions étaient encore mobilisés vendredi matin. Trois pompiers ont été blessés mercredi soir, dont l'un est soigné dans un hôpital de Malaga pour de graves brûlures. (Reportage Jon Nazca, rédigé par Inti Landauro, version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)