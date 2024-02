Espagne : L'ex-footballeur brésilien Dani Alves condamné à 4,5 ans de prison pour viol

BARCELONE (Reuters) - La justice espagnole a condamné jeudi l'ancien footballeur brésilien Dani Alves à quatre ans et demi de prison pour un viol commis contre une femme en décembre 2022 dans une boîte de nuit à Barcelone. Dani Alves, qui a joué au Paris Saint-Germain entre 2017 et 2019 après avoir remporté de nombreux trophées avec le FC Barcelone, était officiellement jugé pour "agression sexuelle", dont la qualification pénale inclut le viol en Espagne. L'ancien défenseur de l'équipe du Brésil, en détention provisoire depuis janvier 2023, va aussi devoir verser 150.000 euros à sa victime. "Le verdict considère qu'il a été prouvé que la victime n'était pas consentante et qu'il y a des éléments, outre le témoignage de la plaignante, pour considérer que le viol est prouvé", écrit le tribunal catalan dans son jugement. A lire aussi... Dani Alves, 40 ans, a constamment affirmé que son accusatrice était consentante. Le parquet avait requis neuf ans de prison. (Reportage Joan Faus, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)