Espagne/inondations : trois personnes toujours portées disparues

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le trafic ferroviaire vers le sud de l'Espagne a repris mardi après des inondations qui ont frappé le centre du pays et bloqué des milliers de passagers. Les pluies torrentielles, qui ont balayé une grande partie du pays dimanche et lundi, ont fait trois morts et perturbé les infrastructures de transport, avec des fermetures de routes, de lignes de métro et de liaisons ferroviaires à grande vitesse. La police et les services de secours recherchaient toujours trois personnes disparues après les inondations. Un homme d'âge moyen a disparu dans la nuit de dimanche à lundi avec son fils aux alentours de la municipalité d'Aldea del Fresno, au sud-ouest de Madrid, lorsque leur voiture a été entraînée dans la rivière Alberche en crue, à la suite d'une avalanche provoquée par une brusque montée des eaux. Le mineur a été retrouvé vivant après avoir passé la nuit accroché à un arbre, mais les services d'urgence ont indiqué être toujours à la recherche de son père. Les deux autres personnes disparues, dans la province de Tolède, sont une femme de 54 ans dont le véhicule a été emporté par les eaux alors qu'elle circulait sur une route inondée, et un homme de 83 ans qui a été entraîné dans de forts courants près de son domicile, a indiqué la police. Le gestionnaire du réseau ferroviaire national Adif a indiqué que le trafic entre Madrid et l'Andalousie, au sud de l'Espagne, avait repris. En revanche, la liaison entre Madrid et Toledo, à 70 km au sud, restait fermée. (Reportage David Latona et Emma Pinedo, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)