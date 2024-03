Espagne/Football : Quatre ans et neuf mois de prison requis contre Ancelotti pour fraude fiscale

MADRID (Reuters) - Un procureur espagnol a requis mercredi une peine de prison de quatre ans et neuf mois à l'encontre de l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, accusé de fraude fiscale à hauteur d'un million d'euros sur des revenus de droits à l'image perçus en 2014 et 2015 lors de son premier passage au club. Bien que résident fiscal espagnol à cette époque, l'Italien de 64 ans a omis de déclarer les revenus issus de droits à l'image (4,2 millions d'euros au total), a déclaré le procureur dans un communiqué. Carlo Ancelotti, qui est revenu au Real Madrid en 2021, n'a pas répondu à la demande de commentaire formulée via le club madrilène tandis que son avocat n'a pas souhaité répondre. Le procureur accuse Carlo Ancelotti d'avoir transféré ses droits à l'image vers des entités sans réelle activité à l'extérieur de l'Espagne pour éviter de payer des impôts. A lire aussi... Les autorités espagnoles ont poursuivi d'autres célébrités suspectées d'évasion fiscale à l'instar des joueurs Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Diego Costa. Ils ont tous payé de lourdes amendes. En plus de ses deux mandats d'entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti a gagné de nombreux trophées dans des clubs majeurs tels que l'AC Milan, Chelsea, le PSG et le Bayern Munich. Il compte quatre Ligue des champions à son palmarès d'entraîneur. Avant sa reconversion sur le banc, il a joué pour l'équipe de football nationale italienne (26 sélections) et participé notamment à la Coupe du monde en 1990. (Rédigé par Emma Pinedo et Fernando Kallas, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)