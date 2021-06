Espagne: Fin du port du masque en extérieur à partir du 26 juin

Crédit photo © Reuters

BARCELONE (Reuters) - Le port du masque en extérieur pour lutter contre le COVID-19 ne sera plus obligatoire à partir du 26 juin en Espagne, a annoncé vendredi le président du gouvernement Pedro Sanchez, suivant une décision similaire des autorités françaises.

"Ce week-end sera le dernier avec des masques dans les espaces extérieurs, car le week-end prochain, nous ne les porterons plus", a déclaré Pedro Sanchez lors d'un déplacement à Barcelone. Le gouvernement se réunira le 24 juin pour entériner cette décision, a-t-il précisé.

À quelques exceptions près, notamment pour faire du sport, le port du masque est, depuis l'été dernier et jusqu'à l'heure actuelle, exigé à l'intérieur comme à l'extérieur dans la majeure partie de l'Espagne pour toute personne âgée de plus de six ans.

Encouragés par la baisse du nombre de nouvelles infections par le coronavirus SARS-CoV-2 et les progrès de la vaccination dans le pays - près de la moitié de la population a reçu une première dose de vaccin, dont plus de 90% des personnes de plus de 50 ans -, certains gouvernements régionaux réclamaient un assouplissement des contraintes.

Le taux d’incidence du virus en Espagne au cours des 14 derniers jours est passé jeudi à 96,6 cas pour 100.000 personnes, contre plus de 150 cas il y a seulement un mois, tandis que la pression sur le système de santé s'est considérablement réduite depuis le début de l'année.

Les 17 régions autonomes espagnoles gèrent leurs systèmes de santé, mais les changements majeurs de politique doivent être proposés par le gouvernement central à Madrid, ce qui génère fréquemment des tensions entre les administrations.

En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi la levée de l'obligation du port du masque en extérieur.

(Inti Landauro, Joan Faus et Emma Pinedo; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)