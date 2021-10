Espagne: Fermeture de l'aéroport de La Palma à cause de cendres volcaniques

MADRID (Reuters) - Les autorités de La Palma, en Espagne, ont décidé jeudi de fermer l'aéroport de l'île en raison d'une accumulation de cendres et de poussières sur la piste d'atterrissage provenant de l'éruption du volcan Cumbre Vieja, a indiqué Aena, l'opérateur de l'aéroport.

Les autres aéroports de l'archipel des Canaries, au large de l'Afrique du Nord, restent toutefois ouverts, le nuage de cendres n'étant pas susceptible de poser des risques plus importants pour le transport aérien pour le moment, a indiqué un porte-parole d'Aena.

Il s'agit de la deuxième fermeture de l'aéroport de La Palma depuis le début de l'éruption du volcan Cumbre Vieja, le 19 septembre.

"L'aéroport de La Palma est inopérant en raison de l'accumulation de cendres. Les protocoles établis sont appliqués. La sécurité est la priorité", a déclaré l'opérateur dans un message sur Twitter.

En 2011, la fermeture généralisée de l'espace aérien européen en raison d'un nuage de cendres provenant du volcan Eyjafjallajokull, en Islande, avait perturbé les déplacements de millions de passagers en Europe et ailleurs, et coûté aux compagnies aériennes plus d'un milliard d'euros de revenus.

(Reportage Emma Pinedo; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)