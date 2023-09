Espagne : Feijoo échoue dans sa tentative d'investiture au Parlement

MADRID (Reuters) - Le chef de file du Parti populaire (PP) espagnol de droite Alberto Nuñez Feijoo n'a pas rassemblé suffisamment de voix mercredi pour obtenir l'investiture du Parlement afin de former un gouvernement. Le PP, le principal parti d'opposition au gouvernement de coalition du président socialiste Pedro Sanchez, a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections de juillet, mais n'a pas réussi jusqu'à présent à réunir suffisamment de soutien pour obtenir une majorité parlementaire lui permettant de former un gouvernement, malgré l'appui du parti d'extrême droite Vox. Le chef de file du PP a obtenu 172 voix pour, 178 contre et aucune abstention. La loi espagnole permet à Alberto Nuñez Feijoo de faire une deuxième tentative vendredi, date à laquelle une majorité simple suffirait pour qu'il obtienne l'investiture. Si Alberto Nuñez Feijoo a tenté en premier de former un gouvernement, c'est le président du gouvernement par intérim, Pedro Sanchez, qui a une chance plus réaliste - bien que difficile - de persuader les députés de le soutenir pour un nouveau mandat. "Il est clair que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et que l'Espagne peut être rassurée, car nous allons continuer à travailler pour elle, a déclaré Alberto Nuñez Feijoo après le vote. Si le chef du PP échoue de nouveau vendredi, Pedro Sanchez devra négocier avec les partis indépendantistes catalans, qui exigent comme condition pour leur soutien une amnistie controversée et impopulaire pour les dirigeants et les militants impliqués dans la tentative de séparation de la région de l'Espagne en 2017. Pedro Sanchez aurait deux mois pour négocier un accord avant que de nouvelles élections ne soient convoquées s'il échoue également. (Reportage Inti Landauro, Belen Carreno et Emma Pinedo, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)