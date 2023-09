Espagne : Feijoo échoue dans sa tentative d'être élu chef de gouvernement

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le chef du Parti populaire espagnol (PP, conservateur), Alberto Nunez Feijoo, n'est pas parvenu vendredi à obtenir la majorité simple au Congrès des députés qui lui aurait permis de devenir président du gouvernement, ce qui ouvre la voie au sortant, le socialiste Pedro Sanchez, pour tenter sa chance à son tour. Si Pedro Sanchez échoue à son tour, de nouvelles élections législatives seront probablement organisées en janvier. Avant même le vote des députés, Alberto Nunez Feijoo avait par avance reconnu sa défaite. "Aujourd'hui, je ne serai pas en mesure de vous donner un gouvernement, mais je vous ai donné assurance et espoir", a déclaré le dirigeant conservateur aux élus du Congrès des députés qui ont déjà fait échouer mercredi sa première tentative. Le PP, principal parti d'opposition au gouvernement de coalition sortant, a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections législatives de juillet, sans pour autant réunir un nombre de soutiens suffisant pour former un gouvernement, malgré l'appui du parti d'extrême droite Vox. En reconnaissant sa défaite, Alberto Nunez Feijoo ouvre la voie à la candidature de Pedro Sanchez, qui s'est dit prêt à se présenter devant les Cortes pour un nouveau mandat. (Belén Carreño et Emma Pinedo, version française Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)