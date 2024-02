Espagne : Elections régionales serrées en Galice

Espagne : Elections régionales serrées en Galice













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Les électeurs espagnols se rendent aux urnes dimanche en Galice, région du nord-ouest du pays, alors que le Parti populaire (PP), parti conservateur d'opposition, pourrait, selon les sondages, perdre la majorité absolue qu'il détient depuis 15 ans. Le PP a dirigé la région pendant les 35 dernières années, à l'exception de quatre, et son chef de file, Alberto Nuñez Feijoo, a gouverné la communauté autonome de Galice durant treize ans. Cependant, un sondage publié le 11 février par 40dB pour le journal El Pais a révélé que 46% des électeurs seraient favorables à une coalition du Bloc nationaliste galicien (BNG) et du Parti socialiste. Le PP est également confronté à un conflit interne après qu'Alberto Nuñez Feijoo aurait dit être favorable à une amnistie conditionnelle pour les indépendantistes catalans - une mesure promue par le gouvernement de coalition de gauche et à laquelle le PP s'est précédemment opposé. A lire aussi... Les résultats officiels sont attendus pour 23h00 (22h00 GMT). Les votes des électeurs d'outre-mer, qui représentent 476.000 Galiciens, seront comptés d'ici le 29 février. (Reportage Graham Keeley, version française Kate Entringer)