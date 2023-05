Espagne : Élections anticipées après la déroute des socialistes aux régionales

par Belén Carreño et Inti Landauro MADRID (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé lundi la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives anticipées le 23 juillet après un revers des socialistes au pouvoir dans des scrutins régionaux dimanche, qu'il a qualifié de vote de défiance à l'égard de son gouvernement. Alberto Nuñez Feijoo, le chef du Parti populaire (PP, droite) et principal rival du Parti Socialiste (PSOE) de Pedro Sanchez, a réagi lundi à cette annonce inattendue en exhortant les Espagnols à faire de lui le prochain chef du gouvernement. Pedro Sanchez avait déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait terminer son mandat et que des élections seraient organisées en décembre. La lourde défaite de dimanche, au cours de laquelle le PP a ravi aux socialistes jusqu'à huit régions, a toutefois contraint Pedro Sanchez à "assumer personnellement la responsabilité des résultats", a-t-il dit dans un discours télévisé qui a surpris même certains de ses alliés politiques. "Je crois qu'il est nécessaire de répondre et de soumettre notre mandat démocratique à la volonté du peuple", a-t-il déclaré. Les scrutins régionaux de dimanche ont mis en exergue la fragilité des socialistes et de leurs alliés de la gauche radicale Podemos et confirment la bonne dynamique des conservateurs dirigés depuis avril 2022 par Nuñez Feijoo. Ils suggèrent également que le PP, avec le soutien de Vox, pourrait déloger les socialistes du pouvoir si les deux partis venaient à rééditer leur score au niveau national. "CRÉER UNE ALTERNATIVE" Le dirigeant de Vox, Santiago Abascal, a déclaré lundi qu'il était ouvert à la formation de coalition de gouvernement avec le PP afin de "créer une alternative" à Pedro Sanchez. Deuxième parti au Parlement national derrière le PSOE, le PP a remporté la majorité dans deux assemblées régionales, dont celle de la capitale Madrid, et serait en mesure de gouverner avec le soutien de l'extrême droite de Vox dans six autres. Santiago Abascal a déclaré que Pedro Sanchez avait convoqué les élections anticipées parce qu'il pensait pouvoir en tirer profit, mais que "son gouvernement était fini". "Le plus tôt sera le mieux", a dit pour sa part Alberto Nuñez Feijoo lors d'une conférence de presse organisée après les annonces de Pedro Sanchez, demandant aux électeurs de donner à son parti une "majorité claire" pour diriger le pays. "Je demande aux Espagnols de faire de moi le prochain président du gouvernement de l'Espagne", a-t-il déclaré. Il a en outre dit avoir eu des discussions informelles avec Vox sur les résultats de dimanche. (Reportage David Latona, Inti Landauro et Belen Carreno; version française Claude Chendjou et Diana Mandiá)