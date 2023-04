Espagne: Deux morts dans l'incendie d'un restaurant à Madrid

MADRID (Reuters) - Un incendie dans un restaurant dans la capitale espagnole Madrid a fait deux morts et 10 blessés, ont indiqué samedi les services de secours. L'incendie s'est déclaré tard dans la soirée de vendredi dans un restaurant italien du quartier de Salamanca dans le centre de Madrid. Selon un témoin cité par le journal El Pais, l'incendie s'est déclenché après qu'un serveur a fait flamber un plat et que les flammes ont mis le feu au plafond et aux murs. Les clients du restaurant ont éprouvé des difficultés pour sortir du restaurant, l'incendie s'étant déclaré à proximité de la sortie principale, ont fait savoir les services de secours. La police espagnole a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. (Reportage Graham Keeley et Catherine MacDonald, version française Matthieu Protard)