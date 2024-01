Espagne: Des millions de granulés en plastique échoués sur la côte galicienne

Crédit photo © Reuters

RIBEIRA, Espagne (Reuters) - Des centaines de bénévoles ont passé au crible lundi les plages de sable du nord-ouest de l'Espagne, munis de passoires et de pelles, après que des sacs remplis de millions de granulés en plastique se sont échoués sur les côtes de la Galice, suscitant des inquiétudes pour l'environnement. Parfois appelées "larmes de sirène" ou "nurdles", ces granulés en plastique sont utilisées pour fabriquer des articles de tous les jours - de la bouteille d'eau au sac de courses - et sont connus pour aggraver le problème du plastique qui contamine les océans et les rivières du monde entier. Les millions de granulés échoués en Espagne proviennent d'au moins un conteneur tombé du Toconao - un navire immatriculé au Liberia et affrété par le géant du transport maritime Maersk - au large des côtes du Portugal le mois dernier, a déclaré le fabricant des granulés, Bedeko Europe, dans un communiqué. La vice-Première ministre Maria Jesus Montero a déclaré à la chaîne de télévision publique TVE que le gouvernement craignait de "graves répercussions", mais qu'il ne connaissait pas encore l'impact exact et ne savait pas si la pêche serait affectée. Les scènes de nettoyage des plages par les habitants à l'aide d'articles ménagers ont ravivé le souvenir de la pire catastrophe environnementale de Galice, le déversement de 63.000 tonnes de fioul en 2002, qui avait entraîné la fermeture des zones de pêche les plus poissonneuses d'Espagne. "Malheureusement, nous sommes tous confrontés à des images du passé que nous aimerions effacer", a déclaré Maria Jesus Montero. Selon un rapport publié en 2020 par le Pew Charitable Trusts, on estime à 10.000 milliards le nombre de granulés de plastique qui polluent les écosystèmes marins chaque année. Le groupe écologiste Ecologistas en Accion a dénoncé "l'inaction du gouvernement régional deux semaines après avoir détecté le déversement" et a déclaré vendredi qu'il déposerait une plainte pour crime contre l'environnement contre Toucan Maritime, le propriétaire néerlandais du navire. Alfonso Rueda, chef de la communauté autonome de Galice et membre du Parti populaire, parti d'opposition conservateur espagnol, a déclaré que le gouvernement espagnol était au courant de la dispersion des granulés depuis plus de deux semaines, mais qu'il n'en avait informé son administration que le 4 janvier. Le représentant de Madrid en Galice a déclaré de son côté que le service de sauvetage maritime avait d'abord informé les garde-côtes régionaux de l'incident le 20 décembre. (Reportage Miguel Vidal et Emma Pinedo, rédigé par David Latona; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)