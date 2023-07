Espagne: Des milliers de personnes évacuées en raison d'un feu de forêt

BARCELONE (Reuters) - Au moins 2.000 personnes ont été évacuées sur l'île de La Palma, dans l'ouest de l'archipel des Canaries, en Espagne, en raison d'un feu de forêt, ont annoncé samedi les autorités. Le sud de l'Espagne fait actuellement face à une vague de chaleur et les températures, qui ont dépassé la semaine dernière les 40 degrés, devraient continuer de grimper. L'incendie, qui s'est déclaré aux premières heures de samedi dans le nord de l'île de La Palma, est pour l'instant hors de contrôle et a obligé les autorités à ordonner des évacuations. Au moins 12 maisons ont été détruites, a déclaré le président des Canaries, Fernando Clavijo. "Le nombre de personnes susceptibles d'être évacuées pourrait augmenter. Cela dépendra de notre capacité à maîtriser les vents violents", a-t-il dit aux journalistes. Près de 4.500 hectares de terrain ont été affectés par l'incendie. L'armée espagnole a déployé 150 de ses pompiers sur place, afin qu'ils aident les pompiers locaux à combattre l'incendie. Des pompiers supplémentaires venant de l'île voisine de Tenerife sont également attendus, a indiqué Fernando Clavijo. (Reportage Graham Keeley; version française Camille Raynaud)