Espagne : Des employés d'Amazon prévoient une grève de trois jours début janvier

Espagne : Des employés d'Amazon prévoient une grève de trois jours début janvier













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Les employés d'un centre logistique d'Amazon dans le nord de l'Espagne prévoient une grève de trois jours avant l'Épiphanie, le 6 janvier, date à laquelle les enfants espagnols reçoivent leurs cadeaux de Noël, selon le syndicat LAB. Environ 160 travailleurs du centre de Trapagaran, au Pays basque, prévoient de faire grève les 3, 4 et 5 janvier pour réclamer des salaires plus élevés, a déclaré Gotzon Mardarats, dirigeant du syndicat LAB, qui représente la plupart des employés. Le centre traite des colis pour le Pays basque ainsi que les régions de Burgos et de Cantabrie. "Nous voulons des augmentations de salaire conformes à l'inflation. Des augmentations supérieures aux 3% annuels prévus jusqu'en 2025", a indiqué Gotzon Mardarats. Interrogé par Reuters, Amazon a déclaré que les employés de son centre de Trapagaran "ont des salaires et des avantages compétitifs". La menace de grève en janvier fait suite à un mouvement similaire qui a débuté samedi à minuit et se poursuivra jusqu'à lundi. Environ 90% des employés du centre se sont arrêtés de travailler, retardant ainsi la livraison d'environ 20.000 colis, selon le dirigeant du syndicat. En Espagne, il est commun que les enfants reçoivent des cadeaux à l'occasion de la fête chrétienne de l'Épiphanie, le 6 janvier, plutôt qu'au lendemain de Noël. (Reportage Corina Pons, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)