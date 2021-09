Espagne: Des coulées de lave à La Palma après l'éruption d'un volcan

par Borja Suarez

LA PALMA, Espagne (Reuters) - Un volcan est entré dimanche en éruption sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries, envoyant un panache de fumée et de cendres dans l'air et des jets de lave en direction d'habitations situées dans deux villages.

L'éruption a débuté à 15h15 heure locale (14h15 GMT) dans le parc national de Cumbre Vieja, dans le sud de l'île, selon le gouvernement des Canaries.

Juste avant l'éruption, les autorités avaient procédé à l'évacuation d'une quarantaine de personnes ayant des problèmes de mobilité et d'animaux de ferme des villages situés autour du volcan.

Deux heures plus tard, alors que des coulées de lave descendaient du volcan, la municipalité a ordonné l'évacuation de quatre villages.

Après la tombée de la nuit, des images télévisées montraient des jets de lave atteignant des centaines de mètres de hauteur, et au moins trois coulées de lave incandescentes - l'une d'entre elles, longue de plusieurs centaines de mètres et large de dizaines de mètres, a atteint une route en contrebas et commencé à balayer des maisons dans le village d'El Paso.

Le président des îles Canaries, Angel Victor Torres, a déclaré que 5.000 personnes ont été évacuées. Aucun blessé n'a été signalé pour le moment, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

D'après l'opérateur aéroportuaire Aena, les vols à destination et en partance des îles Canaries se sont poursuivis normalement.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, est arrivé sur les lieux dimanche soir pour s'entretenir avec le gouvernement local des mesures à adopter face à la situation.

"Nous avons toutes les ressources (nécessaires) et tous les soldats, les citoyens peuvent se reposer en toute tranquillité", a-t-il dit.

Pedro Sanchez avait indiqué plus tôt dans la journée sur Twitter qu'il avait reporté son voyage à l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, afin de se rendre à Palma.

L'activité sismique s'était soudainement accélérée ces derniers jours dans la chaîne de volcans de Cumbre Vieja et La Palma était, depuis lors, en état d'alerte.

Le Cumbre Vieja, l'une des régions volcaniques les plus actives des Canaries, n'avait pas connu d'éruption majeure depuis 1971.

(Reportage Borja Suarez et Graham Keeley; version française Matthieu Protard, Blandine Hénault et Jean Terzian)