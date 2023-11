Espagne : Des centaines de personnes évacuées en raison de feux de forêt

Espagne : Des centaines de personnes évacuées en raison de feux de forêt













MADRID, 3 novembre (Reuters) - Au moins 800 personnes ont été évacuées vendredi près de Valence par les autorités espagnoles après qu'un feu s'est déclaré dans la région, attisé par les vents violents. L'incendie s'est propagé rapidement pendant la nuit aux alentours de la ville côtière espagnole de Gandia, au sud de Valence, ont déclaré les autorités vendredi. Un enquête sera menée pour déterminer les causes de l'incendie, a indiqué le président de la région orientale espagnole, Carlos Mazon. Les autorités ont estimé qu'entre 1.000 et 1.400 hectares de terres pourraient être touchés par les flammes. La région, ainsi qu'une grande partie de l'est de la péninsule ibérique, était en état d'alerte vents violents pour la deuxième journée consécutive, alors que la tempête Ciaran s'abat sur l'ouest de l'Europe. L'Espagne a souffert d'une sécheresse prolongée ces dernières années, que les pluies récentes n'ont que légèrement atténuée. La sécheresse et les températures supérieures à la normale pendant l'été et une partie de l'automne ont contribué à la propagation des incendies de forêt. Le feu s'est déclaré jeudi près du village de Montichelvo, selon les services d'urgence. Environ 2.500 habitants des villages de Potries et d'Ador ont été priés de rester chez eux, les vents charriant la fumée de l'incendie en direction des habitations. Le gouvernement régional de Valence a demandé à l'Unité militaire d'urgence (UME) d'aider les pompiers à lutter contre l'incendie. (Reportage Emma Pinedo et Miguel Gutiérrez ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)