Espagne : Démantèlement d'un grand réseau européen de blanchiment d'argent

MADRID, 15 septembre (Reuters) - La police espagnole a déclaré jeudi avoir arrêté le chef de l'un des plus grands réseaux de blanchiment d'argent d'Europe, qui avait des liens avec un gang de trafiquants de drogue de la Costa del Sol, dans le Sud du pays, et utilisait la vente de vodka haut de gamme à des restaurants comme couverture.

John Francis Morrissey, à la tête du gang et responsable de ses opérations en Espagne, a été arrêté lundi, a dit à Reuters un porte-parole de la police.

Au total, trois personnes ont été arrêtées en Espagne et une en Angleterre, a précisé la police dans un communiqué.

Le réseau a été démantelé au cours d'une opération internationale conjointe d'Europol appelée "Whitewall".

Le réseau est soupçonné d'avoir blanchi plus de 200 millions d'euros en moins d'un an et demi, soit jusqu'à 350.00 euros par jour, a précisé la police.

Il utilisait le système de transfert d'argent dit "hawala", largement utilisé au Pakistan et au Moyen-Orient, qui permet d'échanger des financements sur la base de la confiance et sans avoir à passer par le système bancaire.

La police a déclaré que John Francis Morrissey avait des liens avec le clan irlandais Kinahan, un groupe de trafiquants de drogue opérant sur la Costa del Sol, en Andalousie, et qu'il "se consacrait à la collecte de grandes quantités d'argent liquide auprès d'organisations criminelles opérant dans notre pays".

Le réseau vendait des marques de luxe, dont une marque de vodka dont la promotion était assurée dans les meilleurs restaurants et boîtes de nuit du sud de l'Espagne, un commerce qui selon le fisc espagnol "ne pouvait en aucun cas soutenir" le train de vie du réseau. (Reportage Christina Thykjaer, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)