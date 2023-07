Espagne : Aucun vainqueur ne se dégage, des négociations se profilent

par Belén Carreño et Emma Pinedo MADRID (Reuters) - Aucun parti n'est sorti vainqueur des élections législatives anticipées organisées dimanche en Espagne alors que les conservateurs du Parti Populaire (PP) étaient donnés favoris devant le Parti socialiste (PSOE) du président du gouvernement Pedro Sanchez. Avec 100% des bulletins de vote dépouillés à 1H30 lundi matin, le Parti populaire, parti d'opposition de centre-droite - a remporté 136 sièges au Parlement tandis que le Parti socialiste en revendiquait 122. Aucun parti n'a donc remporté les 176 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue au Parlement dans une élection qui a connu un taux de participation de 70,40% contre 66,23% en 2019. La gauche fait toutefois bien mieux que ce que lui promettaient les sondages et avec ce résultat, Pedro Sanchez, pourrait former un nouveau gouvernement s'il parvient à nouer des alliances avec des formations régionales. Ce résultat serré soulève des doutes alors que l'Espagne assure la présidence de l'Union européenne et pourrait semer l'inquiétude sur les marchés. Le roi Philippe VI doit inviter Alberto Nuñez Feijoo, le leader du parti qui a réuni le plus de vote, à former un gouvernement. En 2015, dans une situation semblable, le dirigeant du PP Mariano Rajoy avait décliné l'invitation du roi, affirmant ne pouvoir rassembler un soutien nécessaire. Si l'actuel dirigeant du Parti populaire refusait l'invitation royale, Philippe VI pourrait se tourner vers Pedro Sanchez. Si aucune issue n'est trouvée dans les deux prochains mois, de nouvelles élections doivent être organisées. Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 2018, a convoqué des élections anticipées après la déroute de la gauche lors des élections locales de mai - un pari qui semblait se retourner contre lui. (Reportage Horaci Garcia, Guillermo Martinez, Andrei Khalip, Belen Carreno, Jesus Aguado, Emma Pinedo et Catarina Demony; version française Claude Chendjou, Jean Terzian et Zhifan Liu)