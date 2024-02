Espagne : Au moins dix morts dans l'incendie d'un immeuble à Valence

Crédit photo © Reuters

par Antoine Demaison et Marco Trujillo VALENCE, Espagne (Reuters) - Au moins dix personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble d'habitation survenu jeudi soir à Valence, dans l'est de l'Espagne, a déclaré vendredi la maire Maria Jose Catala. Des témoins ont rapporté que le feu, attisé par des vents violents, s'était propagé à l'ensemble du bâtiment en à peine une demi-heure. Le sinistre s'est déclaré au quatrième étage de l'immeuble situé dans un quartier aisé de la troisième ville d'Espagne et s'est étendu à d'autres appartements, ont déclaré les services d'urgence sur X. A lire aussi... Les secours ont entrepris de tester la solidité de la structure à l'aide de grues et de drones avant de pénétrer dans le bâtiment. Des résidents appelaient à l'aide depuis les balcons de leurs appartements. Le président du gouvernement Pedro Sanchez s'est rendu sur les lieux. L'immeuble comptait 14 étages et 138 appartements, selon le quotidien El Pais. Selon Esther Punchades, représentante de l'agence d'inspection des assurances APCAS, citée par la chaîne publique TVE, l'absence de pare-feu et l'utilisation d'un matériau plastique, le polyuréthane, sur la façade auraient contribué à la propagation rapide de l'incendie. Dans une vidéo diffusée en 2007, le promoteur de l'immeuble vantait le matériau innovant utilisé pour l'extérieur du bâtiment, assurant qu'il avait passé de "rigoureux contrôles de qualité". (Reportage Antoine Demaison, Marco Trujillo, Eva Manez et Emma Pinedo ; rédigé par David Latona et Charlie Devereux ; version française Dagmarah Mackos et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)