Espagne : Accord de gouvernement entre PSOE et le parti catalan Junts, rapporte la télévision TVE

MADRID (Reuters) - Le Parti socialiste espagnol (PSOE) et les indépendantistes catalans de Junts ont conclu un accord de gouvernement, rapporte jeudi la télévision publique espagnole (TVE). Le socialiste Pedro Sanchez brigue un nouveau mandat de président du gouvernement depuis les élections législatives de juillet, qui n'ont donné de majorité absolue à aucune formation politique, et l'échec des conservateurs, arrivés en tête du scrutin, à rassembler une coalition gouvernementale. Pedro Sanchez, chef du gouvernement sortant, a conclu le mois dernier un accord avec l'alliance de gauche Sumar mais il a besoin du soutien des sept élus du parti Junts per Catalunya de Carles Puigdemont et de celui d'autres petits partis pour s'assurer d'une majorité au Parlement. Le vote d'investiture pourrait être organisé dès la semaine prochaine. Lors des négociations avec le PSOE, Junts per Catalunya a déclaré qu'il apporterait le soutien de ses sept élus à Pedro Sanchez en échange d'une loi d'amnistie qui pourrait bénéficier à 1.400 militants et responsables politiques impliqués dans le référendum sur l'indépendance de la Catalogne de 2017, illégal aux yeux de Madrid. Le PSOE a également signé le 2 novembre dernier un accord avec un autre parti séparatiste catalan, la Gauche républicaine de Catalogne (ERC). La possible amnistie de militants indépendantistes est vivement dénoncée par l'opposition conservatrice qui a organisé de grandes manifestations de protestation et accuse Pedro Sanchez de remettre en cause l'Etat de droit en Espagne. (Graham Keeley, Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Nicolas Delame)